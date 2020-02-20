 Наверх

ЦИК признал недействительными результаты еще по двум избирательным участкам - ОБНОВЛЕНО

ЦИК признал недействительными результаты еще одного участка

На сегодняшнем заседании Центризбиркома также рассмотрели обращение Самира Мамедова, кандидата от Гарадагского избирательного округа №11 в связи в парламентскими выборами 9 февраля.

Как сообщает Report, об этом заявил член ЦИК Габиль Оруджев.

"Обращение было расследовано и каких-либо правонарушений, за исключением одного избирательного участка, отмечено не было", - сказал он. 

На заседании вынесли на обсуждение и приняли решение о признании недействительными результатов голосования по одного (30-му) избирательному участку данного округа. 

*** 20:06

На сегодняшнем заседании Центризбиркома рассмотрели обращение кандидата Агасифа Ибрагимова (Шакироглу) от первого Бинагадинского избирательного округа №8 в связи с парламентскими выборами 9 февраля.

Как сообщает Report, об этом заявила член ЦИК Валида Кязимова. 

По ее словам, в своем обращении кандидат отметил о не создании условий для наблюдателей и затронул другие вопросы: "В связи с обращением проведено расследование, связались с жалобщиками. Каких-либо нарушений зафиксировано не было. По указанному округу следует аннулировать результат одного избирательного участка (№24)". 

Вопрос был вынесен на обсуждение и принят. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!