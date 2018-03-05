ЦИК приступила к тренингам для членов избиркомов

© Report

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приступила к тренингам в рамках программы просвещения членов нижестоящих избирательных комиссий в связи с выборами президента Азербайджана.

Как сообщает Report, тренинги охватывают такие темы как "Роль и задачи членов участковых избирательных комиссий в день выборов", "Процедуры и исключительные случаи в день выборов", "Подготовка к подсчету голосов. Классификация избирательных бюллетеней, "Подсчет голосов и заполнение итоговых протоколов", "Практические задания по процедурам голосования", "Накопленный опыт на предыдущих тренингах. Формат и организация тренингов по избирательным округам".

Было отмечено, что в этом году ЦИК подготовил двухэтапную тренинг-программу. Первый этап тренингов начинается 5 марта, предусмотрено участие 2 человек от каждого из избирательных округов. Тренинги продлятся 4 дня.

Второй этап тренингов для членов нижестоящих избирательных комиссий начнется 12 марта в порядке, соответствующем численности избирательных комиссий по участковым избирательным округам. Тренинги продлятся примерно 10 дней и охватят в целом более 32 тысяч членов комиссии.