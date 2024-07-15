ЦИК приступила к проведению семинаров на тему защиты избирательного права граждан

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в рамках подготовки к выборам в Милли Меджлис приступила к проведению региональных семинаров на тему защиты избирательного права граждан.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в рамках подготовки к выборам в Милли Меджлис приступила к проведению региональных семинаров на тему защиты избирательного права граждан.

Как сообщает Report, в рамках семинаров члены экспертных групп при окружных избирательных комиссиях смогут получить дополнительную информацию и усовершенствовать знания и навыки для дальнейшего рассмотрения жалоб избирателей о нарушении их избирательных прав.

Открытие проекта и первый семинар состоялся 15 июля в административном здании ЦИК.

В мероприятии приняли участие члены экспертных групп, сотрудники соответствующих структурных подразделений секретариата ЦИК, а также 156 экспертов, отвечающих за рассмотрение заявлений окружных избирательных комиссий по 52 округам Баку и прилегающих районов.

Очередной раунд региональных семинаров пройдет 17 июля в Гяндже, Нахчыване, Шеки и Масаллы, планируется охватить всех членов экспертных групп 125 округов по всей стране.