ЦИК приступила к печати более 6,5 млн избирательных бюллетеней для выборов в Милли Меджлис

ЦИК приступила к печати более 6,5 млн избирательных бюллетеней для выборов в Милли Меджлис

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приступила к печати более 6,5 миллионов избирательных бюллетеней для предстоящих внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, председатель ЦИК Мазахир Панахов вместе с членами комиссии и представителями секретариата ознакомился с ходом печатного процесса.

Панахов подчеркнул, что избирательные бюллетени должны быть напечатаны в установленные законодательством сроки и порядке, на протяжении всего процесса должны строго соблюдаться положения Избирательного кодекса.

По его словам, всего для парламентских выборов, которые пройдут 1 сентября этого года, будут напечатаны 6 516 567 бюллетеней.

Отметим, что процесс печати бюллетеней полностью открыт для международных организаций, наблюдательных миссий, представителей медиа и всех заинтересованных сторон, участвующих в выборах.