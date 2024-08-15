ЦИК приступила к печати более 6,5 млн избирательных бюллетеней для выборов в Милли Меджлис

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приступила к печати более 6,5 миллионов избирательных бюллетеней для предстоящих внеочередных выборов в Милли Меджлис.
Как сообщает Report, председатель ЦИК Мазахир Панахов вместе с членами комиссии и представителями секретариата ознакомился с ходом печатного процесса.
Панахов подчеркнул, что избирательные бюллетени должны быть напечатаны в установленные законодательством сроки и порядке, на протяжении всего процесса должны строго соблюдаться положения Избирательного кодекса.
По его словам, всего для парламентских выборов, которые пройдут 1 сентября этого года, будут напечатаны 6 516 567 бюллетеней.
Отметим, что процесс печати бюллетеней полностью открыт для международных организаций, наблюдательных миссий, представителей медиа и всех заинтересованных сторон, участвующих в выборах.