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ЦИК приступила к печати более 6,5 млн избирательных бюллетеней для выборов в Милли Меджлис

ЦИК приступила к печати более 6,5 млн избирательных бюллетеней для выборов в Милли Меджлис ЦИК приступила к печати более 6,5 млн избирательных бюллетеней для выборов в Милли Меджлис
Внутренняя политика
15 августа 2024 г. 10:09
ЦИК приступила к печати более 6,5 млн избирательных бюллетеней для выборов в Милли Меджлис

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приступила к печати более 6,5 миллионов избирательных бюллетеней для предстоящих внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, председатель ЦИК Мазахир Панахов вместе с членами комиссии и представителями секретариата ознакомился с ходом печатного процесса.

Панахов подчеркнул, что избирательные бюллетени должны быть напечатаны в установленные законодательством сроки и порядке, на протяжении всего процесса должны строго соблюдаться положения Избирательного кодекса.

По его словам, всего для парламентских выборов, которые пройдут 1 сентября этого года, будут напечатаны 6 516 567 бюллетеней.

Отметим, что процесс печати бюллетеней полностью открыт для международных организаций, наблюдательных миссий, представителей медиа и всех заинтересованных сторон, участвующих в выборах.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's CEC kicks off ballot printing process for snap parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisə seçkilərlə əlaqədar altı milyon yarımdan çox seçki bülleteninin çapına başlanılıb

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