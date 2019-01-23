ЦИК приступил к приему ежегодных финансовых отчетов политических партий

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана приступила к приему финансовых отчетов политических партий за 2018 год.

Как сообщает Report, согласно законодательству, политические партии должны представить в Центризбирком годовые финансовые отчеты вместе с заключением аудитора не позднее 1 апреля.

Центризбирком передаст в Минюст сведения о политических партиях, которые не представят финансовые отчеты вместе с заключением аудитора до 1 апреля.

Несколько партий уже представили свои финансовые отчеты.

Отметим, что министерством юстиции Азербайджана зарегистрированы 55 политических партий. Только 46 из них представили в Центризбирком годовые финансовые отчеты за 2017 год. Оставшиеся 9 партий – Партия народного фронта Азербайджана, Партия возрождения и прогресса Азербайджана, Азербайджанская крестьянская партия, Партия независимости Азербайджана, Партия национального движения Азербайджана, Партия национальной государственности Азербайджана, Партия патриотов Азербайджана, Демократическая партия предпринимателей Азербайджана, Партия процветания отчеты не представили. В отношении этих партий каких-либо мер не принято.