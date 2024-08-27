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ЦИК приняла решение относительно погибшего в ДТП Насимана Ягублу

ЦИК приняла решение относительно погибшего в ДТП Насимана Ягублу Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение о порядке информирования избирателей в связи с гибелью кандидата в депутаты Насимана Ягублу, имя которого уже числится в избирательных бюллетенях.
Внутренняя политика
27 августа 2024 г. 16:51
ЦИК приняла решение относительно погибшего в ДТП Насимана Ягублу

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение о порядке информирования избирателей в связи с гибелью кандидата в депутаты Насимана Ягублу, имя которого уже числится в избирательных бюллетенях.

Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

Принято решение разместить на информационном табло на избирательных участках Зангилан-Губадлинского округа №125 заметку о Насимане Ягублу.

Напомним, что профессор-историк Насиман Ягублу работал преподавателем в Бакинском государственном университете. Он выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы в Милли Меджлис от Зангилан-Губадлинского округа и попал в смертельное ДТП по дороге из Зангилана, где проводил встречи с избирателями.

Его кандидатура Насимана Ягублу была зарегистрирована, его имя было напечатано в бюллетенях и передано в окружные избирательные комиссии.

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Версия на азербайджанском языке MSK qəzada həlak olan Nəsiman Yaqublunun bülletenlərdə adı ilə bağlı qərar qəbul edib

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