ЦИК приняла решение относительно погибшего в ДТП Насимана Ягублу

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение о порядке информирования избирателей в связи с гибелью кандидата в депутаты Насимана Ягублу, имя которого уже числится в избирательных бюллетенях.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение о порядке информирования избирателей в связи с гибелью кандидата в депутаты Насимана Ягублу, имя которого уже числится в избирательных бюллетенях.

Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

Принято решение разместить на информационном табло на избирательных участках Зангилан-Губадлинского округа №125 заметку о Насимане Ягублу.

Напомним, что профессор-историк Насиман Ягублу работал преподавателем в Бакинском государственном университете. Он выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы в Милли Меджлис от Зангилан-Губадлинского округа и попал в смертельное ДТП по дороге из Зангилана, где проводил встречи с избирателями.

Его кандидатура Насимана Ягублу была зарегистрирована, его имя было напечатано в бюллетенях и передано в окружные избирательные комиссии.