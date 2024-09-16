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ЦИК принял решение о роспуске 35 участковых избирательных комиссий

ЦИК принял решение о роспуске 35 участковых избирательных комиссий 12:28
Внутренняя политика
16 сентября 2024 г. 12:57
ЦИК принял решение о роспуске 35 участковых избирательных комиссий

ЦИК Азербайджана на заседании в понедельник принял решение о роспуске 35 участковых избирательных комиссий.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов .

По его словам, возникли сомнения в результатах голосования по некоторым избирательным участкам: "Поэтому возникла необходимость аннулировать результаты голосования на этих избирательных участках".

Предложение Р.Гасымова было поставлено на голосование членами ЦИК и принято.

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Версия на азербайджанском языке 35 məntəqə seçki komissiyası buraxılıb

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