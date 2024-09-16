ЦИК принял решение о роспуске 35 участковых избирательных комиссий

12:28

ЦИК Азербайджана на заседании в понедельник принял решение о роспуске 35 участковых избирательных комиссий.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов .

По его словам, возникли сомнения в результатах голосования по некоторым избирательным участкам: "Поэтому возникла необходимость аннулировать результаты голосования на этих избирательных участках".

Предложение Р.Гасымова было поставлено на голосование членами ЦИК и принято.