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    Председатель ЦИК Азербайджана предупредил политические партии

    Последний срок истекает 1 апреля. Финансовые отчеты должны представить и другие партии© Report.az

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Председатель Центризбиркома (ЦИК) Мазахир Панахов обратился с призывом к политическим партиям.

    Как сообщает Report, М.Панахов сказал, что партии должны представить в Центризбирком финансовые отчеты по 2016 году.

    По его словам, в ЦИК поступают отчеты: "Последний срок истекает 1 апреля. Финансовые отчеты должны представить и другие партии".

    Отметим, что согласно законодательству, политические партии должны представлять в ЦИК финансовые отчеты и аудиторские заключения ежегодно не позже 1 апреля. В противном случае, ЦИК должен проинформировать министерство юстиции по поводу этих партий. 

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