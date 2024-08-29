ЦИК поздравит впервые голосующих избирателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подготовила специальные поздравительные открытки для избирателей, которые будут впервые голосовать на парламентских выборах 1 сентября.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подготовила специальные поздравительные открытки для избирателей, которые будут впервые голосовать на парламентских выборах 1 сентября.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании заявил зампред ЦИК Ровзат Гасымов.

Он отметил, что 1 сентября 374 человека, достигшие18-летнего возраста, будут голосовать впервые: "В этот день им будут вручены специальные поздравительные открытки, подготовленные ЦИК".

Р. Гасымов также сообщил, что для лиц с ограниченными возможностями зрения разработаны специальные трафареты.