ЦИК получил новые полномочия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в список должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым районными (городскими) судами".
Как сообщает Report, в список добавлена часть 5-1:
“5-1. Протокол по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 179-1 кодекса, от имени Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики - председателем Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики”.