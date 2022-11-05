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ЦИК получил новые полномочия

ЦИК получил новые полномочия Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в список должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым районными (городскими) судами".
Внутренняя политика
5 ноября 2022 г. 17:27
ЦИК получил новые полномочия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в список должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым районными (городскими) судами".

Как сообщает Report, в список добавлена часть 5-1:

“5-1. Протокол по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 179-1 кодекса, от имени Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики - председателем Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики”.

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