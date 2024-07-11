ЦИК выпустил брошюру "Памятка для кандидатов" в связи с выборами в Милли Меджлис

Центризбирком выпустил "Памятку для кандидатов" к внеочередным выборам в Милли Меджлис, назначенным на 1 сентября 2024 года.

Центризбирком выпустил "Памятку для кандидатов" к внеочередным выборам в Милли Меджлис, назначенным на 1 сентября 2024 года.

Как сообщили Report в отделе медиа и коммуникаций Секретариата ЦИК, цель проекта – повысить информированность граждан, намеревающихся баллотироваться в депутаты и оказать им методическую помощь.

В брошюре подробно изложены процедуры и шаги по выдвижению и регистрации кандидатов, сроки и порядок подачи документов, а также права и обязанности кандидатов.

"Памятка для кандидатов" подготовлена на основе Избирательного кодекса Азербайджанской Республики и нормативных актов ЦИК. Брошюру можно получить в избирательных комиссиях и на официальном сайте ЦИК (www.msk.gov.az).