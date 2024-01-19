ЦИК Азербайджана подготовил "Памятку на день выборов"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подготовила "Памятку на день выборов" в рамках программы просвещения избирательных субъектов различного статуса.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подготовила "Памятку на день выборов" в рамках программы просвещения избирательных субъектов различного статуса.

Об этом Report сообщили в отделе медиа и коммуникаций секретариата ЦИК.

В издании представлена информация о всех процедурах дня выборов, включая роли и обязанности членов участковых избирательных комиссий, открытия избирательных участков, мероприятий во время голосования, исключительных обстоятельств в процессе голосования, закрытия избирательного участка, подсчета голосов и заполнения официальных протоколов о результатах голосования.

Ознакомиться с "Памяткой на день выборов" можно в избирательных комиссиях, а также на официальном сайте ЦИК (www.msk.gov.az).

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.