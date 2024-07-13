ЦИК подготовил памятку для членов экспертных групп

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в рамках программы просвещения для субъектов избирательного процесса различного статуса в связи с выборами в Милли Меджлис Азербайджана, назначенными на 1 сентября 2024 года, подготовила буклет "Памятка для членов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в рамках программы просвещения для субъектов избирательного процесса различного статуса в связи с выборами в Милли Меджлис Азербайджана, назначенными на 1 сентября 2024 года, подготовила буклет "Памятка для членов экспертной группы".

Об этом Report сообщили в отделе медиа и коммуникаций Секретариата Центральной избирательной комиссии.

Было отмечено, что буклет разослан окружным избирательным комиссиям, а также размещен на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (www.msk.gov.az).