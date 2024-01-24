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ЦИК: Печать избирательных бюллетеней завершится в течение недели

ЦИК: Печать избирательных бюллетеней завершится в течение недели Печать избирательных бюллетеней для внеочередных президентских выборов завершится в течение недели.
Внутренняя политика
24 января 2024 г. 12:46
ЦИК: Печать избирательных бюллетеней завершится в течение недели

Печать избирательных бюллетеней для внеочередных президентских выборов завершится в течение недели.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, работа в типографии уже началась, бюллетени будут раздавать по участкам поэтапно: "В первую очередь прибудет делегация Нахчыванской Автономной Республики, а затем представители отдаленных избирательных участков. Им в официальном порядке передадут необходимое количество бюллетеней".

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля. ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке MSK sədri: "Seçki bülletenlərinin çapı bir həftəyə yekunlaşacaq"

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