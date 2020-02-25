​ЦИК отправит итоговый протокол в Конституционный суд

Центральная избирательная комиссия составила протокол об общих итогах проведенных 9 февраля выборов в Милли Меджлис.

Как передает Report, на сегодняшнем заседании ЦИК после обсуждений был составлен протокол, под которым подписались члены комиссии.

Затем было принято решение предоставить протокол вместе с приложенными документами в Конституционный суд для подтверждения.

Со списком лидирующих кандидатов по округам на парламентских выборах можно ознакомиться по этой ссылке: https://www.infocenter.gov.az/archive/millimeclis2020.aspx?i=1.