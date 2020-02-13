ЦИК отменил результаты по третьему Хатаинскому избирательному округу №35

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня рассмотрела обращение кандидата в депутаты от третьего Хатаинского избирательного округа №35 Игбала Агазаде и его уполномоченного представителя Рафаэля Тагизаде.

Как сообщает Report, об этом заявил член ЦИК Рамиз Ибрагимов.

По словам члена ЦИК, экспертная группа пришла к выводу, что в ходе расследования размещенных в социальных сетях видеороликов были выявлены фактические нарушения избирательного законодательства.

На собрании был обсужден и принят вопрос о признании недействительными результатов голосования по этому избирательному округу.

Напомним, что по данному округу лидировал Рауф Арифоглу.