ЦИК освободил от должности членов ряда окружных комиссий

14:33

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана освободила от должности членов окружных избирательных комиссий (ОИК), которые сами или чьи близкие родственники являются кандидатами для участия в муниципальных выборах.

Как сообщает Report, решение об этом принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

На заседании одобрены изменения в составе ОИК в следующих избирательных округах: Шарур-Садаракский №1, Ширванский №51, Сабирабад-Ширванский №68, Агджабединский №86, Зардаб-Кюрдамир-Уджарский №91, Габалинский №116, Бабек-Шахбуз-Кенгерлинский №3, Сабаильский №7, первый Бинагадинский №8, Саатлинский №66, сельский Джалилабадский №72, второй Наримановский №20, пятый Сумгайытский №46, Загатальский №112, второй Ясамальский №16, Сумгайыт-Абшерон-Гарадагский №47, Шабран-Хачмазский №56 и Имишлинский №81.

На заседании ЦИК подчеркнули, что в соответствии с законодательством члены ОИК, которые сами являются кандидатами на выборах или чьи близкие родственники участвуют в избирательной кампании, не могут продолжать работу на своих должностях.

В случае участия близких родственников членов ОИК в выборах, то тогда они временно освобождаются от должности в окружных избирательных комиссиях, а в случаях, если член комиссии сам является кандидатом, его полномочия в окружной комиссии прекращаются.

Муниципальные выборы пройдут в Азербайджане 29 января 2025 года.