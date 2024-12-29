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ЦИК освободил от должности членов ряда окружных комиссий

ЦИК освободил от должности членов ряда окружных комиссий 14:33
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 15:01
ЦИК освободил от должности членов ряда окружных комиссий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана освободила от должности членов окружных избирательных комиссий (ОИК), которые сами или чьи близкие родственники являются кандидатами для участия в муниципальных выборах.

Как сообщает Report, решение об этом принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

На заседании одобрены изменения в составе ОИК в следующих избирательных округах: Шарур-Садаракский №1, Ширванский №51, Сабирабад-Ширванский №68, Агджабединский №86, Зардаб-Кюрдамир-Уджарский №91, Габалинский №116, Бабек-Шахбуз-Кенгерлинский №3, Сабаильский №7, первый Бинагадинский №8, Саатлинский №66, сельский Джалилабадский №72, второй Наримановский №20, пятый Сумгайытский №46, Загатальский №112, второй Ясамальский №16, Сумгайыт-Абшерон-Гарадагский №47, Шабран-Хачмазский №56 и Имишлинский №81.

На заседании ЦИК подчеркнули, что в соответствии с законодательством члены ОИК, которые сами являются кандидатами на выборах или чьи близкие родственники участвуют в избирательной кампании, не могут продолжать работу на своих должностях.

В случае участия близких родственников членов ОИК в выборах, то тогда они временно освобождаются от должности в окружных избирательных комиссиях, а в случаях, если член комиссии сам является кандидатом, его полномочия в окружной комиссии прекращаются.

Муниципальные выборы пройдут в Азербайджане 29 января 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Bələdiyyə seçkilərində özü və ya yaxın qohumları namizəd olan DSK üzvləri vəzifədən azad ediliblər

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