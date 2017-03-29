ЦИК опубликовал финансовые отчеты партий за 2016 год

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ 17 из 55 политических партий, имеющих государственную регистрацию в Азербайджане, представили финансовые отчеты за 2016 год в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Как сообщает Report, ЦИК опубликовала названия этих партий.

Это правящая партия "Йени Азербайджан", Азербайджанская партия борцов, Либеральная партия Азербайджана, Партия Движение национального возрождения, Партия Национального единства целостного Азербайджана, Партия Социального благополучия Азербайджана, Социал-демократическая партия Азербайджана, Партия Национального единства Азербайджана, Коммунистическая партия Азербайджана, Партия Великого созидания, Партия "Мусават", Национально-демократическая партия Азербайджана, Партия Современный Мусават, Азербайджанская партия демократического просвещения, Партия "Ана Ветен", Партия народного фронта целостного Азербайджана и Партия "Вахдат".

Отметим, согласно законодательству, политические партии должны представить в ЦИК годовые финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением не позднее 1 апреля очередного года.

Центризбирком должен проинформировать министерство юстиции о политических партиях, не представивших годовые финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением. Указанный срок истекает на этой неделе.