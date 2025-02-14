ЦИК объявил результаты муниципальных выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила итоги муниципальных выборов в Азербайджане.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила итоги муниципальных выборов в Азербайджане.

Как сообщает Report, 681 муниципалитет сформирован в полном составе, один - в неполном.

Напомним, в муниципальных выборах 29 января участвовали 16 092 кандидата, претендовавшие на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

Голосование проходило в 118 избирательных округах, где действовали 5 846 участков. Правом голоса воспользовались 1 млн 874 тыс. 810 избирателей, а явка составила 31,45%.

16:20

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявляет итоги муниципальных выборов, прошедших в Азербайджане 29 января.

Как сообщает Report, члены комиссии обсудили итоги на сегодняшнем заседании.

Рассмотрев поступившие обращения, члены ЦИК приняли решение признать недействительными результаты выборов только по муниципалитету Баджираван, входившем в Имишлинский избирательный округ №81.

В ЦИК также отметили, что были созданы условия для всех заявителей, обратившихся в окружные избирательные комиссии, права 99 процентов из них были обеспечены.