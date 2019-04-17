ЦИК обратится в минюст в связи с политическими партиями, председатели которых скончались

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Центральная избирательная комиссия обратится в министерство юстиции в связи с 6 политическими партиями, не сдавшими годовой финансовый отчет за 2018 год.

Об этом Report сообщил секретарь ЦИК Микаил Рагимов.

Он сказал, что в этом году 45 политических партий сдали отчеты в ЦИК: "У 6 из 10 не сдавших отчеты партий скончался председатель, нет должностных лиц, заменяющих председателей партий. Мы обратимся в министерство в связи с отсутствием деятельности в этих партиях. Однако сейчас процесс не завершен".

Отметим, что ЦИК должен предупреждать министерство юстиции о партиях, которые до 1 апреля не предоставили годовой финансовый отчет вместе с аудиторским заключением. До сих пор ЦИК не проинформировал министерство юстиции ни об одной политической партии, не представившей финансовый отчет.