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ЦИК обратился к СМИ в связи с внеочередными парламентскими выборами

ЦИК обратился к СМИ в связи с внеочередными парламентскими выборами
© Report/ Elchin Murad

Центризбирком (ЦИК) назвал СМИ и каналы, которые выделят бесплатное место и эфирное время на внеочередных парламентских выборах 9 февраля 2020 года.

Как сообщили Report в ЦИК, это Общественный телеканал, газеты "Azərbaycan", "Xalq qəzeti" и "Бакинский рабочий".

В случае принятия вышеуказанными структурами, в том числе другими телеканалами, радиостанциями и редакциями периодической печати решения о выделении для предвыборной агитации платного эфирного времени, они должны направить в ЦИК соответствующее извещение и не позднее, чем за 30 дней после официальной публикации решения о назначении выборов опубликовать информацию об основах выплаты для предоставления эфирного времени и публикаций, условиях и сумме. 

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