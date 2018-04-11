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    ЦИК обнародовала данные об активности избирателей в Азербайджане на 10:00

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия Азербайджана обнародовала данные об активности избирателей на президентских выборах по состоянию на 10:00.

    Как сообщает Report, директор избирательного информационного центра секретариата ЦИК Фарид Оруджов сказал, что с момента старта голосования – с 8:00 до этого момента из 5 млн 314 тыс. 365 избирателей в стране в голосовании приняли участие 994 тыс. 196 человек (18.71% от общего числа избирателей).

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