ЦИК обнародовал список мест для постоянных встреч с избирателями

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Как сообщает Report, список представлен на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Всего по стране определено 278 мест, из которых 139 открытые участки, а 139 закрытые помещения.
Также созданы условия для встреч с избирателями в селе Агалы Зангиланского района, городах Шуша и Лачын, селе Забух Лачынского района.
Встречи могут проводить все кандидаты на равных условиях и без оплаты.
Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года. Выборы впервые будут проводиться также на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.