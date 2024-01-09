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ЦИК обнародовал список мест для постоянных встреч с избирателями

ЦИК обнародовал список мест для постоянных встреч с избирателями Обнародован список выделенных для встреч с избирателями мест в рамках предвыборных кампаний на внеочередных выборах президента Азербайджана.
Внутренняя политика
9 января 2024 г. 11:19
ЦИК обнародовал список мест для постоянных встреч с избирателями

Обнародован список выделенных для встреч с избирателями мест в рамках предвыборных кампаний на внеочередных выборах президента Азербайджана.

Как сообщает Report, список представлен на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Всего по стране определено 278 мест, из которых 139 открытые участки, а 139 закрытые помещения.

Также созданы условия для встреч с избирателями в селе Агалы Зангиланского района, городах Шуша и Лачын, селе Забух Лачынского района.

Встречи могут проводить все кандидаты на равных условиях и без оплаты.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года. Выборы впервые будут проводиться также на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

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