ЦИК обнародовал число зарегистрированных ​наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 85 тыс. наблюдателей на внеочередные президентские выборы.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".