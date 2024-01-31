О нас

ЦИК обнародовал число зарегистрированных ​наблюдателей

ЦИК обнародовал число зарегистрированных ​наблюдателей Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 85 тыс. наблюдателей на внеочередные президентские выборы.
Внутренняя политика
31 января 2024 г. 17:58
ЦИК обнародовал число зарегистрированных ​наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 85 тыс. наблюдателей на внеочередные президентские выборы.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Number of observers registered for snap presidential elections disclosed
Версия на азербайджанском языке Növbədənkənar prezident seçkiləri üzrə qeydiyyatdan keçən müşahidəçilərin sayı açıqlanıb

Самое важное

Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
29 января 2024 г. 15:54
Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
29 января 2024 г. 14:50
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
25 января 2024 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi