ЦИК обнародовал число зарегистрированных ​наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 85 тыс. наблюдателей на внеочередные президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 85 тыс. наблюдателей на внеочередные президентские выборы.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".