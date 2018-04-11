ЦИК: Некоторые заинтересованные силы распространяют выдуманную информацию в соцсетях

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Проводимое 11 апреля 2018 года голосование на выборах президента Азербайджанской Республики проходит свободно, в соответствии с требованиями законодательства.

Об этом Report сообщили в отделе медиа и связей с общественностью Секретариата ЦИК.

Было отмечено, что в целом в избирательный период и в день голосования до сего момента в ЦИК не поступало никакой официальной информации о правонарушениях.

ЦИК полагает, что основной целью распространяющих ложную информацию интернет-ресурсов и профилей в социальных сетях является бросить тень на независимые, демократичные и справедливые выборы в стране, в то же время предоставить международным и местным наблюдателям ложную информацию и запутать их: "Невозможно всерьез принимать подобную распространяемую выдуманную информацию в условиях беспрепятственной деятельности более 60000 местных и международных наблюдателей и при обеспечении возможности непосредственного наблюдения в режиме "онлайн" посредством 1000 веб-камер".

ЦИК особо подчеркивает, что будут приняты необходимые шаги для своевременного и качественного принятия необходимых мер по защите прав азербайджанских избирателей, предотвращения возможных нарушений и в случае, если они будут иметь место, устранения последствий.