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ЦИК назвал дату истечения срока рассмотрения жалоб на решения ОИК

ЦИК назвал дату истечения срока рассмотрения жалоб на решения ОИК Срок рассмотрения жалоб на решения окружных избирательных комиссий истекает в 18:00 11 сентября.
Внутренняя политика
10 сентября 2024 г. 17:00
ЦИК назвал дату истечения срока рассмотрения жалоб на решения ОИК

Срок рассмотрения жалоб на решения окружных избирательных комиссий истекает в 18:00 11 сентября.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он сказал, что ЦИК выступает за удовлетворение требований истцов, действуя исключительно в соответствии с требованиями Избирательного кодекса.

Глава ЦИК высказался о претензиях по поводу малого количества поступивших жалоб: "Мы чуть ли не сами призываем подавать жалобы. ЦИК рассматривает вопросы, на которые окружная избирательная комиссия закрывает глаза. А те, кто недоволен нами, могут обратиться в суд".

На заседании комиссии было заявлено, что ЦИК направил на рассмотрение окружным избирательным комиссиям жалобы по Бинагадинско-Гарадагскому избиртельному округу №11, Джебраильско-Губадлинскому №120 и Второму Сураханскому №31.

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Версия на азербайджанском языке Dairə seçki komissiyalarının qərarlarına dair müraciətlərə baxılması müddətinin bitmə vaxtı açıqlanıb

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