В ЦИК утвердили дату внеочередных президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила внеочередные президентские выборы в Азербайджане на 7 февраля 2024 года.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила внеочередные президентские выборы в Азербайджане на 7 февраля 2024 года.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил на сегодняшнем заседании возглавляемой им структуры.

Согласно решению, внеочередные президентские выборы назначены на 7 февраля следующего года.

Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что 7 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов в Азербайджане.