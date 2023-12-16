ЦИК направит приглашения международным наблюдателям

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ближайшие дни направит пригласительные письма международным наблюдателям, которые будут следить за процессом голосования на внеочередных президентских выборах.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ближайшие дни направит пригласительные письма международным наблюдателям, которые будут следить за процессом голосования на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем заседании председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, на предстоящих выборах ожидается участие большого числа международных наблюдателей.

"В ближайшие дни мы направим приглашения", - сказал он.

Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.

15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.