ЦИК направил 12 обращений в окружные избирательные комиссии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направила 12 поступивших в структуру обращений в соответствующие окружные избирательные комиссии для рассмотрения.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направила 12 поступивших в структуру обращений в соответствующие окружные избирательные комиссии для рассмотрения.

Как сообщает Report, обращения представили секретарь ЦИК Арифа Мухтарова и члены экспертной группы в ходе сегодняшнего заседания Центризбиркома.

Было отмечено, что обращения, поступившие по Джебраил-Губадлинскому избирательному округу №120, Насими-Сабаильскому округу №23 (два разных обращения), Масаллы-Джалилабадскому округу №73, Тертер-Агдере-Геранбойскому избирательному округу №97, третьему Бинагадинскому округу №10, первому Низаминскому №24, первому Сумгайытскому №42, Лянкяранскому сельскому избирательному округу №78, Насими-Ясамальскому округу №22, Насими-Сабаильскому округу №23 (два разных обращения), направляются в окружные избирательные комиссии.

Обращения, поступившие по Насими-Сабаильскому избирательному округу №23, Уджарскому избирательному округу №94 и Джалилабадскому городскому избирательному округу №71 были возвращены заявителям, так как не охватывали установленный срок.

Решения были поставлены на голосование и приняты.