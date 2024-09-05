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ЦИК направил 12 обращений в окружные избирательные комиссии

ЦИК направил 12 обращений в окружные избирательные комиссии Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направила 12 поступивших в структуру обращений в соответствующие окружные избирательные комиссии для рассмотрения.
Внутренняя политика
5 сентября 2024 г. 19:18
ЦИК направил 12 обращений в окружные избирательные комиссии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направила 12 поступивших в структуру обращений в соответствующие окружные избирательные комиссии для рассмотрения.

Как сообщает Report, обращения представили секретарь ЦИК Арифа Мухтарова и члены экспертной группы в ходе сегодняшнего заседания Центризбиркома.

Было отмечено, что обращения, поступившие по Джебраил-Губадлинскому избирательному округу №120, Насими-Сабаильскому округу №23 (два разных обращения), Масаллы-Джалилабадскому округу №73, Тертер-Агдере-Геранбойскому избирательному округу №97, третьему Бинагадинскому округу №10, первому Низаминскому №24, первому Сумгайытскому №42, Лянкяранскому сельскому избирательному округу №78, Насими-Ясамальскому округу №22, Насими-Сабаильскому округу №23 (два разных обращения), направляются в окружные избирательные комиссии.

Обращения, поступившие по Насими-Сабаильскому избирательному округу №23, Уджарскому избирательному округу №94 и Джалилабадскому городскому избирательному округу №71 были возвращены заявителям, так как не охватывали установленный срок.

Решения были поставлены на голосование и приняты.

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Версия на азербайджанском языке MSK 12 müraciəti baxılması üçün müvafiq dairə seçki komissiyalarına göndərib

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