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ЦИК проводит тренинги для нижестоящих избирательных комиссий

ЦИК проводит тренинги для нижестоящих избирательных комиссий Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала тренинги для нижестоящих избирательных комиссий в связи с предстоящими президентскими выборами.
Внутренняя политика
10 января 2024 г. 12:14
ЦИК проводит тренинги для нижестоящих избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала тренинги для нижестоящих избирательных комиссий в связи с предстоящими президентскими выборами.

Как сообщили Report в ЦИК, первый этап тренингов начинается с 10 января и продлится пять дней.

На первом этапе представителям окружных избирательных комиссий расскажут о всех процедурах в день выборов, включая подготовку избирательных участков к голосованию, процессе голосования, необходимых действиях при исключительных обстоятельствах, подсчете голосов и заполнении официальных протоколов о результатах голосования.

Второй этап тренингов будет проводится для членов участковых избирательных комиссий с 17 января и продлится 3-10 дней.

Каждому участнику тренингов будет предоставлена брошюра "Памятка для дня выборов", а также образец протокола об итогах голосования и ряд других необходимых методических пособий, наглядных материалов.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке MSK Prezident seçkiləri ilə əlaqədar aşağı seçki komissiyaları üçün treninqlərə başlayıb

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