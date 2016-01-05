ЦИК начал принимать годовые финансовые отчеты политических партий

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана начался прием финансовых отчетов политических партий за 2015 год.

Как сообщает Report, согласно законодательству, политические партии должны представить в ЦИК годовые финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением не позднее 1 апреля очередного года.

Центризбирком должен проинформировать министерство юстиции о политических партиях, не представивших годовые финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением.

Отметим, что в министерстве юстиции Азербайджана зарегистрировано 55 политических партий. Только 51 из них представила в ЦИК годовые финансовые отчеты за 2014 год. Остальные 4 партии - Партия возрождения и прогресса Азербайджана, Азербайджанская партия национального движения, Патриотическая партия Азербайджана, партия "Альянс во имя Азербайджана" не представили отчеты. В отношении этих партий никакие изыскания не предприняты.