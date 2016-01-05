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    ЦИК начал принимать годовые финансовые отчеты политических партий

    Комиссия проинформирует министерство юстиции о политических партиях, не представивших годовые финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана начался прием финансовых отчетов политических партий за 2015 год.  

    Как сообщает Report, согласно законодательству, политические партии должны представить в ЦИК годовые финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением  не позднее 1 апреля очередного года. 

    Центризбирком должен проинформировать министерство юстиции о политических партиях, не представивших годовые финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением.

    Отметим, что в министерстве юстиции Азербайджана зарегистрировано 55  политических партий. Только 51 из них представила в ЦИК годовые финансовые отчеты за 2014 год. Остальные 4 партии - Партия возрождения и прогресса Азербайджана, Азербайджанская партия национального движения, Патриотическая партия Азербайджана, партия "Альянс во имя Азербайджана" не представили отчеты. В отношении этих партий никакие изыскания не предприняты. 

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