ЦИК начал принимать ежегодные финансовые отчеты политических партий

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C 1 января Центральная избирательная комиссия Азербайджана (ЦИК) начала принимать финансовые отчеты политических партий за 2019 год.

Как сообщает Report, согласно законодательству, политические партии должны представлять годовые финансовые отчеты в ЦИК вместе с аудиторским отчетом не позднее 1 апреля.

ЦИК же должен проинформировать Министерство юстиции о политических партиях, не предоставивших финансовый отчет.

Пока ни одна политическая партия не представила финансовый отчет в ЦИК.

В Министерстве юстиции Азербайджана зарегистрированы 55 политических партий.