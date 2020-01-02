ЦИК начал принимать ежегодные финансовые отчеты политических партий

C 1 января Центральная избирательная комиссия Азербайджана (ЦИК) начала принимать финансовые отчеты политических партий за 2019 год.
Как сообщает Report, согласно законодательству, политические партии должны представлять годовые финансовые отчеты в ЦИК вместе с аудиторским отчетом не позднее 1 апреля.
ЦИК же должен проинформировать Министерство юстиции о политических партиях, не предоставивших финансовый отчет.
Пока ни одна политическая партия не представила финансовый отчет в ЦИК.
В Министерстве юстиции Азербайджана зарегистрированы 55 политических партий.
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