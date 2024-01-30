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ЦИК: На выборах в качестве наблюдателей аккредитованы представители 19 партий

ЦИК: На выборах в качестве наблюдателей аккредитованы представители 19 партий Аккредитацию в качестве наблюдателей на предстоящих президентских выборах 7 февраля получили представители 19 политических партий Азербайджана.
Внутренняя политика
30 января 2024 г. 16:41
ЦИК: На выборах в качестве наблюдателей аккредитованы представители 19 партий

Аккредитацию в качестве наблюдателей на предстоящих президентских выборах 7 февраля получили представители 19 политических партий Азербайджана.

Об этом в интервью Report сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.

По его словам, среди них 14 партий, которые не выдвигали кандидата на выборы президента.

В целом центральная и окружные избирательные комиссии аккредитовали около 82 тыс. местных наблюдателей, большая часть из которых представители различных неправительственных организаций (НПО), отметил Гасымов.

"В качестве наблюдателей на президентских выборах будут участвовать представители 78 НПО. По сравнению с предыдущими годами число наблюдателей от НПО значительно выросло" - сказал Гасымов.

С полным текстом интервью с зампредседателя ЦИК Ровзатом Гасымовым можете ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Növbədənkənar prezident seçkilərində indiyədək akkreditasiyadan keçən yerli müşahidəçilərin sayı məlum olub

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