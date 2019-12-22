ЦИК: На муниципальных выборах будут присутствовать 17 международных наблюдателей

"Завтра за муниципальными выборами будут следить 52 636 местных наблюдателя".

Как передает Report, об этом сегодня на пресс-конференции сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК сообщил, что 1512 из этих наблюдателей были зарегистрированы в ЦИК и имеют право наблюдать за выборами по всей стране.

М.Панахов добавил, что на выборах будут присутствовать 17 международных наблюдателей из стран Европы и СНГ. Он отметил, что председатели Центральной избирательной комиссии Грузии и Украины также будут наблюдать за муниципальными выборами.