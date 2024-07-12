ЦИК может обеспечить около 150 тыс. избирателей открепительными удостоверениями

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может обеспечить около 150 тыс. избирателей открепительными удостоверениями на предстоящих парламентских выборов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может обеспечить около 150 тыс. избирателей открепительными удостоверениями на предстоящих парламентских выборов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов на заседании комиссии.

Он отметил, что избиратели, которые в день выборов не будут находиться по месту своего проживания, могут обратиться за этими удостоверениями.

"На парламентских выборах открепительные удостоверения могут быть выданы 150 тыс. избирателей. На президентских выборах это число было больше. Но мы не должны сравнивать эти выборы", - сказал председатель ЦИК.