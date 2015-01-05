ЦИК ликвидировал результаты выборов в двух избирательных участках

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана. Как сообщает Report, на заседании были рассмотрены обращения, связанные с прошедшими 23 декабря муниципальными выборами.

ЦИК ликвидировал результаты выборов 34 и 35 избирательных участков муниципалитета Мусакучя Масаллинского избирательного округа №70.

На заседании также были рассмотрены поступившие из ряда муниципалитетов обращения, которые не были удовлетворены.

В заключение были рассмотрены текущие вопросы.