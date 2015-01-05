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    ЦИК ликвидировал результаты выборов в двух избирательных участках

    Некоторые обращения не были удовлетворены

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана. Как сообщает Report, на заседании были рассмотрены обращения, связанные с прошедшими 23 декабря муниципальными выборами.

    ЦИК ликвидировал результаты выборов 34 и 35 избирательных участков муниципалитета Мусакучя Масаллинского избирательного округа №70.

    На заседании также были рассмотрены поступившие из ряда муниципалитетов обращения, которые не были удовлетворены.

    В заключение были рассмотрены текущие вопросы. 

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