ЦИК: Кандидатам в президенты могут удвоить бесплатное эфирное время

Кандидатам в президенты может быть предоставлено в два раза больше бесплатного эфирного времени для предвыборной агитации.

Кандидатам в президенты может быть предоставлено в два раза больше бесплатного эфирного времени для предвыборной агитации.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании.

По его словам, согласно законодательству кандидатам в президенты предоставляется 3 часа эфирного времени в неделю.

"Но мы ведем переговоры с Общественным телевидением (İTV), чтобы у каждого кандидата было в два раза больше времени, и эфиры проводились все дни недели", - сказал Гасымов.

По его словам, по понедельникам, вторникам и пятницам кандидатам в президенты будет предоставлено бесплатное эфирное время на телеканале ITV в 21:00.