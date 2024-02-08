ЦИК: Ильхам Алиев лидирует на выборах, подсчет оставшихся бюллетеней не повлияет на результаты

Результаты подсчитанных бюллетеней позволяют говорить о том, что Ильхам Алиев избран президентом Азербайджана.

Результаты подсчитанных бюллетеней позволяют говорить о том, что Ильхам Алиев избран президентом Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил на брифинге для представителей СМИ.

"Выборы прошли на высоком уровне. Народ Азербайджана осуществил свое суверенное право и избрал своего президента из 7 кандидатов. Согласно предварительным результатам, Ильхам Алиев набрал большинство голосов. Подсчет оставшихся бюллетеней не повлияет на результаты", - сказал председатель ЦИК.

По его словам, лишь немногие избирательные участки не представили данные.

"С завтрашнего дня мы начнем принимать протоколы от окружных избирательных комиссий, по которым будет произведен окончательный подсчет голосов. Итоги выборов будут объявлены 9 февраля".

После рассмотрения и обсуждения протоколы будут до 17 февраля направлены Центризбиркомом на утверждение в Конституционный суд.