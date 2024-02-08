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ЦИК: Ильхам Алиев лидирует на выборах, подсчет оставшихся бюллетеней не повлияет на результаты

ЦИК: Ильхам Алиев лидирует на выборах, подсчет оставшихся бюллетеней не повлияет на результаты Результаты подсчитанных бюллетеней позволяют говорить о том, что Ильхам Алиев избран президентом Азербайджана.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 03:31
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует на выборах, подсчет оставшихся бюллетеней не повлияет на результаты

Результаты подсчитанных бюллетеней позволяют говорить о том, что Ильхам Алиев избран президентом Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил на брифинге для представителей СМИ.

"Выборы прошли на высоком уровне. Народ Азербайджана осуществил свое суверенное право и избрал своего президента из 7 кандидатов. Согласно предварительным результатам, Ильхам Алиев набрал большинство голосов. Подсчет оставшихся бюллетеней не повлияет на результаты", - сказал председатель ЦИК.

По его словам, лишь немногие избирательные участки не представили данные.

"С завтрашнего дня мы начнем принимать протоколы от окружных избирательных комиссий, по которым будет произведен окончательный подсчет голосов. Итоги выборов будут объявлены 9 февраля".

После рассмотрения и обсуждения протоколы будут до 17 февраля направлены Центризбиркомом на утверждение в Конституционный суд.

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Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: "İlkin nəticələrə əsasən, böyük səs çoxluğu ilə İlham Əliyevin lider olması şübhə doğurmur"

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