ЦИК и МВД запустили совместный проект в связи с парламентскими выборами

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и Министерство внутренних дел (МВД) в рамках совместного проекта в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис с 24 июля начали проводить региональные семинары-совещания.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и Министерство внутренних дел (МВД) в рамках совместного проекта в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис с 24 июля начали проводить региональные семинары-совещания.

Как сообщает Report, первое мероприятие прошло в Главном управлении полиции города Баку с участием представителей двух ведомств.

Семинары-совещания с участием председателей окружных избирательных комиссий посвящены обсуждению определенных законодательством обязанностей полиции на предстоящих выборах в Милли Меджлис.

Очередные семинары-совещания просветительского характера пройдут 25 июля в Гяндже, 26 июля в Шеки, 29 июля в Ширване и 30 июля в Нахчыване.