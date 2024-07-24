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ЦИК и МВД запустили совместный проект в связи с парламентскими выборами

ЦИК и МВД запустили совместный проект в связи с парламентскими выборами Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и Министерство внутренних дел (МВД) в рамках совместного проекта в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис с 24 июля начали проводить региональные семинары-совещания.
Внутренняя политика
24 июля 2024 г. 11:48
ЦИК и МВД запустили совместный проект в связи с парламентскими выборами

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и Министерство внутренних дел (МВД) в рамках совместного проекта в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис с 24 июля начали проводить региональные семинары-совещания.

Как сообщает Report, первое мероприятие прошло в Главном управлении полиции города Баку с участием представителей двух ведомств.

Семинары-совещания с участием председателей окружных избирательных комиссий посвящены обсуждению определенных законодательством обязанностей полиции на предстоящих выборах в Милли Меджлис.

Очередные семинары-совещания просветительского характера пройдут 25 июля в Гяндже, 26 июля в Шеки, 29 июля в Ширване и 30 июля в Нахчыване.

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Версия на азербайджанском языке MSK və DİN parlament seçkiləri ilə əlaqədar birgə layihəyə start verib

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