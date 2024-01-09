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ЦИК и МВД проводят семинары-совещания для сотрудников полиции в преддверии выборов

ЦИК и МВД проводят семинары-совещания для сотрудников полиции в преддверии выборов Центральная избирательная комиссия совместно с МВД проводит семинары-совещания, посвященные совершенствованию деятельности службы полиции на президентских выборах.
Внутренняя политика
9 января 2024 г. 11:32
ЦИК и МВД проводят семинары-совещания для сотрудников полиции в преддверии выборов

Центральная избирательная комиссия совместно с МВД проводит семинары-совещания, посвященные совершенствованию деятельности службы полиции на президентских выборах.

Как сообщили Report в ЦИК, в преддверии выборов последовательно и систематически будут проводиться различные мероприятия с целью организации и проведения на высоком уровне свободных и справедливых выборов, а также просвещения субъектов выборов различного статуса.

В семинарах примут участие председатели окружных избирательных комиссий и представители органов полиции.

Первый семинар-совещание состоится 9 января 2024 года в Баку. Аналогичные мероприятия пройдут 12 января в Гяндже, 14 января в Шеки, 16 января в Ширване и 18 января в Нахчыване.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года. Выборы впервые будут проводиться также на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Prezident seçkilərində polisin xidməti fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə həsr edilən seminar-müşavirələrə başlanılıb

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