ЦИК и МВД проводят семинары-совещания для сотрудников полиции в преддверии выборов

Центральная избирательная комиссия совместно с МВД проводит семинары-совещания, посвященные совершенствованию деятельности службы полиции на президентских выборах.

Центральная избирательная комиссия совместно с МВД проводит семинары-совещания, посвященные совершенствованию деятельности службы полиции на президентских выборах.

Как сообщили Report в ЦИК, в преддверии выборов последовательно и систематически будут проводиться различные мероприятия с целью организации и проведения на высоком уровне свободных и справедливых выборов, а также просвещения субъектов выборов различного статуса.

В семинарах примут участие председатели окружных избирательных комиссий и представители органов полиции.

Первый семинар-совещание состоится 9 января 2024 года в Баку. Аналогичные мероприятия пройдут 12 января в Гяндже, 14 января в Шеки, 16 января в Ширване и 18 января в Нахчыване.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года. Выборы впервые будут проводиться также на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.