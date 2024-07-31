ЦИК: Граждане Азербайджана смогут голосовать на выборах только на территории страны

Граждане Азербайджана, проживающие за рубежом, смогут принять участие в голосовании на внеочередных парламентских выборах, только находясь на территории страны.

Граждане Азербайджана, проживающие за рубежом, смогут принять участие в голосовании на внеочередных парламентских выборах, только находясь на территории страны.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, голосование будет проводиться в Азербайджане на 6400 избирательных участках.

"Граждане, проживающие в зарубежных странах, должны постараться в день выборов находиться в стране, чтобы иметь возможность проголосовать за желаемого кандидата", - отметил он.