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ЦИК готовится начать регистрацию кандидатов в президенты

ЦИК готовится начать регистрацию кандидатов в президенты Центральная избирательная комиссия (ЦИК) готовится начать регистрацию кандидатов в президенты.
Внутренняя политика
16 декабря 2023 г. 17:04
ЦИК готовится начать регистрацию кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) готовится начать регистрацию кандидатов в президенты.

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем заседании председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

"Вскоре начнем процесс регистрации кандидатов на внеочередных президентских выборах", - сказал он.

Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.

15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.

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