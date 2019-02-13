ЦИК: До сих пор только 4 партии представили годовые финансовые отчеты

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Названо число политических партий, представивших финансовый отчет в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) по 2018 году.
Как сообщает Report, с начала этого года и до настоящего времени четыре политические партии представили свой годовой финансовый отчет в ЦИК.
Это правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА), Народно-демократическая партия Азербайджана, партия "Бирлик" ("Единство") и партия "Альянс во имя Азербайджана".
Отметим, что ЦИК должен передать в Минюст сведения о политических партиях, которые не предоставят финансовые отчеты вместе с заключением аудитора до 1 апреля.
İlkin PirəliАвтор новости