ЦИК: До сих пор только 4 партии представили годовые финансовые отчеты

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Названо число политических партий, представивших финансовый отчет в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) по 2018 году.

Как сообщает Report, с начала этого года и до настоящего времени четыре политические партии представили свой годовой финансовый отчет в ЦИК.

Это правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА), Народно-демократическая партия Азербайджана, партия "Бирлик" ("Единство") и партия "Альянс во имя Азербайджана".

Отметим, что ЦИК должен передать в Минюст сведения о политических партиях, которые не предоставят финансовые отчеты вместе с заключением аудитора до 1 апреля.