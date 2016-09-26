 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЦИК Азербайджана: До 15:00 проголосовали 2 833 064 избирателя

    В процессе голосования приняли участие 53,8% избирателей

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ До 15:00 на всенародном голосовании (референдуме) приняли участие 2 833 064 избирателя.

    Как сообщает Report, об этом заявил заведующий Информационным центром "Выборы" секретариата Центризбиркома Фарид Оруджев.

    По его словам, с начала голосования - с 08:00 на выборах по стране приняли участие 2 833 064 (53,8%) из 5 267 111 избирателей.

    Ф.Оруджев заявил, что на "горячую линию" 115 ЦИК не поступало обращений по поводу правонарушений во время голосования. На "горячую линию" поступили только обращения от граждан, желающих узнать адрес избирательного участка.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi