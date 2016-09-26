ЦИК Азербайджана: До 15:00 проголосовали 2 833 064 избирателя

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ До 15:00 на всенародном голосовании (референдуме) приняли участие 2 833 064 избирателя.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий Информационным центром "Выборы" секретариата Центризбиркома Фарид Оруджев.

По его словам, с начала голосования - с 08:00 на выборах по стране приняли участие 2 833 064 (53,8%) из 5 267 111 избирателей.

Ф.Оруджев заявил, что на "горячую линию" 115 ЦИК не поступало обращений по поводу правонарушений во время голосования. На "горячую линию" поступили только обращения от граждан, желающих узнать адрес избирательного участка.