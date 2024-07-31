ЦИК: Для всех наблюдателей будут созданы условия для мониторинга за выборами в Азербайджане

Для всех наблюдателей, прибывающих в Азербайджан, будут созданы условия для открытого и прозрачного мониторинга за выборами.

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил в ходе круглого стола на тему "Обеспечение избирательных прав граждан", проводимом совместно с Аппаратом Омбудсмена.

По его словам, на каждый избирательный участок приходятся десятки наблюдателей.

"Сейчас продолжается регистрация наблюдателей. Кроме того, на 1000 избирательных участках установлены веб-камеры, которые позволят наблюдать за этими выборами онлайн из любой точки мира", - сказал глава ЦИК.