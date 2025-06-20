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ЦИК даст рекомендации участкам, не справившимся с обязанностями на муниципальных выборах

ЦИК даст рекомендации участкам, не справившимся с обязанностями на муниципальных выборах ЦИК даст рекомендации участкам, не справившимся с обязанностями на муниципальных выборах
Внутренняя политика
20 июня 2025 г. 16:37
ЦИК даст рекомендации участкам, не справившимся с обязанностями на муниципальных выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) даст рекомендации избирательным участкам, не справившимся со своими обязанностями на должном уровне во время прошлых муниципальных выборов.

Как сообщает Report, председатель ЦИК Мазахир Панахов дал соответствующее поручение членам комиссии на заседании, проведенном 20 июня.

Он отметил, что необходимо работать напрямую не только с окружными избирательными комиссиями, но и с членами участковых избирательных комиссий: "В связи этим мы можем направить членов комиссии на места".

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Версия на азербайджанском языке MSK sədri: Vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməyən məntəqə seçki komissiyaları ilə iş aparılmalıdır

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