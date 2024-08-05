ЦИК дал старт тренингам для нижестоящих избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) запустила тренинги для членов нижестоящих избирательных комиссий в связи с назначенными на 1 сентября досрочными парламентскими выборами.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) запустила тренинги для членов нижестоящих избирательных комиссий в связи с назначенными на 1 сентября досрочными парламентскими выборами.

Как сообщили Report в ЦИК, тренинги будут проходить в два этапа.

Первый этап начнется 5 августа. К пятидневному тренингу будут привлечены в общей сложности 250 отечественных консультантов. Второй этап стартует 12 августа и продлится от 3-х до 10 дней в соответствии с количеством участковых избирательных комиссий по избирательным округам.

Для достижения максимальной эффективности тренинги предлагается проводить небольшими группами - примерно до 40 человек - по специальному графику.

Всего в проекте задействовано около 40 тыс. членов нижестоящих избирательных комиссий.