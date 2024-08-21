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ЦИК дал старт семинарам для специалистов по информационным технологиям

ЦИК дал старт семинарам для специалистов по информационным технологиям С 21 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в рамках подготовки к проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис дала старт практическим семинарам для специалистов по информационным технологиям окружных избирательных комиссий.
Внутренняя политика
21 августа 2024 г. 11:11
ЦИК дал старт семинарам для специалистов по информационным технологиям

С 21 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в рамках подготовки к проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис дала старт практическим семинарам для специалистов по информационным технологиям окружных избирательных комиссий.

Об этом сообщили Report в ЦИК.

Основной целью семинаров является информирование специалистов по информационным технологиям о возможностях Государственной автоматизированной информационной системы, использование в тестовом режиме специальных программ, необходимых для передачи в день выборов данных об активности избирателей и протоколов о результатах голосования непосредственно в Центральную избирательную комиссию, а также разъяснение интересующих участников вопросов.

Практические семинары планируется завершить 23 августа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMSK DSK-nın informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssisləri üçün praktiki seminarlara başlayıb

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