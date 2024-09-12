ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов

Член окружной или участковой избирательной комиссии, который отказывается представить кандидату в депутаты копию избирательных протоколов, исключается из состава комиссии.

Член окружной или участковой избирательной комиссии, который отказывается представить кандидату в депутаты копию избирательных протоколов, исключается из состава комиссии.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии.

По его словам, соответствующее решение принимает Центральная избирательная комиссия.

"Члены комиссий, допустившие такие нарушения, отстраняются. Им также запрещено участвовать в следующих выборах", - сказал он.

Напомним, внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджана прошли 1 сентября. За 125 депутатских кресел в Милли Меджлисе боролись 990 кандидатов.