ЦИК: Число обращений в связи с муниципальными выборами сократилось вдвое

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Сегодня Центральная избирательная комиссия Азербайджана провела семинар, посвященный рассмотрению обращений по нарушению избирательного права в связи с выборами в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, в семинаре приняли участие зампредседателя ЦИК Ровзат Гасымов, члены экспертной группы ЦИК, сотрудники Секретариата, члены экспертных групп окружных избирательных комиссий по регионам.

По словам Р.Гасымова, основной целью экспертных групп при ЦИК является точное, оперативное, непредвзятое рассмотрение поступивших в ОИК обращений и предоставление информации ОИК: "ОИК на основе заключений принимают свое окончательное решение. На последних муниципальных выборах также были предприняты шаги по рассмотрению поступивших обращений и вынесению оперативных, объективных решений. Благодаря этому, при проведении анализов, связанных с результатами муниципальных выборов, выяснилось, что количество обращений сократилось в два раза по сравнению с предыдущими показателями".